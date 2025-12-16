【ユニクロのワイン色】がかなりおしゃれ！ 大人こそ取り入れたい♡「冬アイテム」

なんだか冬コーデが地味見え……。そんな大人女性におすすめしたいのが、トレンドカラーであるワイン色。エレガントで女性らしい雰囲気が漂うワイン色のアイテムは、一点投入でおしゃれを底上げできそう。プチプラで揃えるなら、【ユニクロ】の冬物をチェックしてみて。今回は、パーカやTシャツなどデイリーに活躍しそうなアイテムをピックアップしてご紹介します。

寒い日の味方！ プレミアムダウン使用のパーカ

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンパーカ」＜19 WINE＞\14,900（税込）

寒さが厳しくなるこれからの季節には、プレミアムダウンを使用したパーカが手放せなくなるかも。カジュアルな風合いながら、上品なワイン色で大人っぽく取り入れられそう。ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットで、厚手のスウェットやパーカーとも合わせやすいのが魅力的。撥水加工が施されているため、急な雨や雪の日でも使いやすい優れものです。

着心地◎ ソフトなフリース素材のトップス

【ユニクロ】「ソフトニットフリースモックネックT」＜19 WINE＞\1,990（税込）

こっくりとした深みのあるワイン色が、上品さを引き出してくれそうなトップス。ソフトで暖かいフリース素材が使われており、リラクシーに着られそうです。カジュアルすぎないモックネックデザインなので、オンにもオフにも活躍する予感。1枚できれいめに着こなしたり、キャミワンピやジャンスカとのレイヤードスタイルもおすすめ。

甘さ控えめに着こなせるワイン色のミニ丈スカート

【ユニクロ】「ミニスカート」＜19 WINE＞\1,290（税込・セール価格）

ミニ丈のスカートは甘すぎて穿けない……。そんな大人女性も、エレガントなワイン色ならトライしやすそう。起毛感のある素材とこっくりとした色味が、冬ムード満点なコーデに導いてくれるはず。リングベルトが付いているため、ウエストのサイズを調整できるのが嬉しいポイント。セーターと合わせてカジュアルに、きちんと感のあるシャツでプレッピーに。幅広いスタイリングを楽しんで。

コーデの差し色に！ 大容量のショルダーバッグ

【ユニクロ】「ソフトパフィーショルダーバッグ」＜19 WINE＞\1,990（税込・セール価格）

いつものコーデがマンネリ気味なときには、差し色としてワイン色のバッグをプラスワンしてみて。紐でキュッと絞ったフォルムも、可愛らしいワンポイントになるかも。公式サイトによると「ちょっとした旅行に便利な大容量サイズ」とのことで、幅広いシーンで活躍する予感。ショルダー紐が幅広にデザインされているため、荷物が多い日も肩への負担を軽減できそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M