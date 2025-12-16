青のドレスで笑顔を見せる佐久間朱莉（カメラ・今西　淳）

　日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。

　初優勝を含む４勝を挙げ、年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）が年間最優秀選手賞（メルセデス・ランキング１位）、賞金ランキング１位（２億２７２８万５９５９円）、平均ストローク１位（７０・０５８５）の３部門で受賞した。

　このほか、荒木優奈（Ｓｋｙ）が新人賞、大久保柚季（加賀電子）が下部ツアー年間ランク１位。工藤遥加（加賀電子）がメディア賞（ベストコメント）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が年間ベストプレーに輝いた。

　受賞者は以下の通り。

　▼年間最優秀選手賞　佐久間朱莉

　▼賞金ランキング１位　佐久間朱莉

　▼平均ストローク１位　佐久間朱莉

　▼新人賞　荒木優奈

　▼ステップ・アップ・ツアーランキング１位　大久保柚季

　▼敢闘賞　竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、西郷真央、山下美夢有

　▼ＪＬＰＧＡ栄誉賞　申ジエ

　▼ＪＬＰＧＡ輝き賞　西郷真央、山下美夢有

　▼年間ベストプレー　菅沼菜々

　▼メディア賞（ベストコメント）　工藤遥加

　▼特別賞　日立３ツアーズ選手権・ＪＬＰＧＡチーム

　▼ＪＬＰＧＡ特別功労賞　樋口久子