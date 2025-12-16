【ＪＬＰＧＡアワード２０２５】佐久間朱莉が３冠 荒木優奈が新人賞 菅沼菜々が年間ベストプレー…女子ゴルフ年間表彰式
日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。
初優勝を含む４勝を挙げ、年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）が年間最優秀選手賞（メルセデス・ランキング１位）、賞金ランキング１位（２億２７２８万５９５９円）、平均ストローク１位（７０・０５８５）の３部門で受賞した。
このほか、荒木優奈（Ｓｋｙ）が新人賞、大久保柚季（加賀電子）が下部ツアー年間ランク１位。工藤遥加（加賀電子）がメディア賞（ベストコメント）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が年間ベストプレーに輝いた。
受賞者は以下の通り。
▼年間最優秀選手賞 佐久間朱莉
▼賞金ランキング１位 佐久間朱莉
▼平均ストローク１位 佐久間朱莉
▼新人賞 荒木優奈
▼ステップ・アップ・ツアーランキング１位 大久保柚季
▼敢闘賞 竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、西郷真央、山下美夢有
▼ＪＬＰＧＡ栄誉賞 申ジエ
▼ＪＬＰＧＡ輝き賞 西郷真央、山下美夢有
▼年間ベストプレー 菅沼菜々
▼メディア賞（ベストコメント） 工藤遥加
▼特別賞 日立３ツアーズ選手権・ＪＬＰＧＡチーム
▼ＪＬＰＧＡ特別功労賞 樋口久子