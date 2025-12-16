元ＩＺ＊ＯＮＥで女優のカン・ヘウォンが１６日、都内で主演を務めるテレビ東京系連続ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（来年１月１２日スタート、月曜・後１１時６分）のプレミアイベントに主演の赤楚衛二と登場した。

小料理店でバイトする大河（赤楚）と、韓国からの留学生で大学院に通うリン（ヘウォン）が出会い、惹（ひ）かれていくピュアなラブストーリー。今作が日本ドラマ初出演となるヘウォンは、「言葉や文化が違っていてもドラマに描かれている感情は共感していただけると思っている。多くの方が見てくださると思うと、緊張もするんですけど、とても楽しみです」と笑顔を見せた。主演の赤楚はヘウォンについて「話してみると、すごく日本語を理解されている。ヘウォンちゃんの日本語は見所のひとつ」とアピールした。

イベントでは、日本と韓国の食事の話題で盛り上がり、ヘウォンが好きな日本料理は何かと聞かれると、「Ｉ’ｍ ｄｏｎｕｔ？（アイムドーナツ）」と人気の生ドーナツを挙げた。「最近は、抹茶味が好き。適度な甘さです」と明かし、意外な回答に共演者も驚いた様子だった。