『マリッジトキシン』追加キャスト6人発表 第1弾PV公開で来年4月放送開始
テレビアニメ『マリッジトキシン』が2026年4月よりカンテレ・フジテレビ系で放送されることが決定した。あわせてメインビジュアル・第1弾PVが解禁され、追加キャスト6人が発表された。
【動画】新キャラ登場！公開された『マリッジトキシン』PV
追加キャストは姫川杏子役を永瀬アンナ、潮雫役を伊瀬茉莉也、嬉野シオリ役を結川あさき鳴子弦弥役を斉藤壮馬、嵐山キミ恵役を白浜灯奈乃、中川桃壱役を土屋神葉が務める。
原作が漫画アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の同作は、数百年続く殺し屋『毒使い』の青年・下呂が『毒使い』の血を絶えさせないため、結婚詐欺師・城崎と共に最高の結婚を目指す世界一ハードな婚活バトルアクション。
■キャスト
下呂ヒカル：石谷春貴
城崎メイ：若山詩音
姫川杏子：永瀬アンナ
潮雫：伊瀬茉莉也
嬉野シオリ：結川あさき
鳴子弦弥：斉藤壮馬
嵐山キミ恵：白浜灯奈乃
中川桃壱：土屋神葉
下呂アカリ：白石晴香
花巻トシキ：祐仙勇
