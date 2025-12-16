J1・横浜FMは16日、公式サイトを通じて飯倉大樹選手、宮市亮選手、松原健選手、喜田拓也選手と新たな契約に合意したことを発表。2026年2月から6月まで開催される明治安田J1百年構想リーグ後の2026-2027年シーズンまでの契約延長となりました。

今回、契約合意に至ったのはいずれもベテランの選手で、飯倉選手はGKとしてこのクラブで2007年から合計13シーズン所属。2019年から2022年までの4シーズンは神戸に在籍しておりJ1通算315試合に出場しています。

宮市選手は中京大附属中京高校を卒業後、2010年12月にアーセナルと契約。快足ウィンガーとして期待され、その後、フェイエノールトやザンクトパウリなどヨーロッパのリーグで長らくプレーしました。2021年に横浜FMに加入し、在籍5シーズンでは、J1リーグ89試合に出場し8ゴールを記録しています。

松原選手は、2010年に大分でプロキャリアをスタート。2017年に横浜FMに加入すると、9シーズンにわたり活躍してきました。来季は同クラブで節目の10年目を迎えます。

横浜FM一筋13年の喜田選手は、キャプテンを務めるチームの支柱。ボランチとして攻守の起点となり、2019年にはJリーグベストイレブンにも選出されました。今季もリーグ中盤からスタメンに復帰し、J2降格のピンチに陥ったチームを最後まで支え、J1 残留に大きく貢献しました。