なにわ男子・道枝駿佑をパリで撮り下ろし まるでフランス映画の主人公…『SPUR』表紙で圧倒的スタイル際立つ
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、23日発売のモード誌『SPUR』（シュプール／集英社）2月号スペシャルエディション版の表紙に登場する。2023年6月号以来、2度目となる道枝をモードの都、パリで撮り下ろしている。
【写真】キラキラ笑顔を見せるなにわ男子
26年春夏パリ・ファッション・ウィークで、ヴァレンティノのショーのフロントロウに参加した道枝。グローバルに活躍する各国のセレブリティが集う会場で、ひと際キラキラと輝くその姿は世界に誇る“日本の宝”。
ショーの翌日、パリのアパルトモンで撮影したカバー写真では、彼の圧倒的なスタイルのよさが際立っている。赤と黒のボーダータートルネックニットにチェックのロングコートという、クラシカルなパリジャンスタイルにブロンドヘアが美しく調和した、まるでフランス映画の主人公のような仕上がりに注目だ。
道枝は「パリの街並みもあって、おしゃれになった気分というか、すごく自信を持たせてくれる洋服です」と感想を述べている。
2月号の大特集は『ニューオーダーが始まる』。26年春夏ファッション・ウィークに起きたビッグニュースを皮切りに、これから待ち受けるあらゆるジャンルの未来を各界の賢者たちが分析。クリエイティブディレクターから、ビューティの最前線を知るプロたち、哲学者、占星術師、フーディ（美食家）に至るまで…その道のプロの知見に触れられる、読み応えと気づきにあふれている。
また、『SPUR HOME』と題したインテリア特集も掲載している。
