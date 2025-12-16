俳優の赤楚衛二（31）と元IZ＊ONE（アイズワン）のカン・へウォン（26）が16日、都内で行われたテレビ東京ドラマプレミア「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（月曜後11・06、来年1月12日放送スタート）のプレミアイベントに登壇した。

本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュアラブストーリー。赤楚演じる元陸上選手の小料理店アルバイトが、へウォン演じる韓国人大学院生と出会い、恋に落ちるところから物語が展開していく。

撮影中は日本語でコミュニケーションを取っているといい、「韓国で使いやすい単語を教えてもらったり、使いやすい日本語を教えたり」赤楚。共演を機にへウォンにニックネームをつけたと明かし「韓国の人は例えばヘオンちゃんだったらヘオナって呼ぶらしいんですけど、僕はヘオネと呼んでました」と話した。

へウォンは「一応そんなような呼び方は本当はないんです」と苦笑しつつ、「でも、とても面白いし楽しいのでそうやって呼んでました」と笑顔。赤楚からはおすすめの焼き肉店を紹介してもらい、実際に訪れたとも。「本当においしかったです」とうなずいていた。