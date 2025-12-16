再審制度の見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）の部会が１６日に開かれ、証拠の「目的外使用」を禁じる規定の創設などの論点をまとめた検討資料が示された。

部会ではこれを基に意見の集約を図り、年明けにも議論の取りまとめを行う見通し。法務省は法制審の結論を踏まえ、刑事訴訟法改正案を来年の通常国会に提出したい考えだ。

現行の刑訴法には再審の証拠開示に関する明文規定がなく、部会では４月以降、新たなルールを設ける方向で具体的な制度設計を議論している。証拠の目的外使用の禁止も論点の一つに挙がり、事件関係者の名誉やプライバシー保護などを理由に、検察が開示した証拠の目的外使用を禁じるかが検討されてきた。

事務局を担う法務省が示した資料には具体的な条文案が明記され、再審請求人や弁護士が再審の手続きに使う目的以外で証拠のコピーを他人に渡したり、提示したりすることを禁じるとした。請求人が違反した場合は１年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金、弁護士も対価目的で提供すれば同様の罰則が科されるとしている。

主要な論点だった「証拠の開示範囲」や「再審開始決定に対する検察側の不服申し立ての是非」は、いずれも両論併記にとどまった。証拠の開示範囲は、範囲の限定を求める学者らの支持する案と、幅広い開示を主張する弁護士の推す案が記された。

再審請求に明らかに理由がない事案などを迅速に処理する手続き規定の具体案も盛り込まれた。

部会ではこれまで、証拠開示を含め計１４項目の論点を議論してきたが、「再審開始理由の拡大」など７項目は記載されておらず、これらの制度見直しは見送られる公算が強まった。