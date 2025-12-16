ソフトバンクは16日、本拠地みずほペイペイドームに「R＆D（リサーチアンドディベロップメント）ラボ」新設、バックネット裏エリア座席刷新、ラウンジ新設を柱とした大規模改修を実施すると発表した。

常勝軍団を支える環境づくり、エンターテインメントとしての観戦体験を進化させる“楽しいホークス”の両輪で進めるプロジェクト。2026年に工事を開始し、29年開幕までの完了を予定している。

26年に完成予定の「R＆Dラボ」は選手一人一人のパフォーマンスを最大化するために新設され、ハイスピードカメラやバイオメカニクス解析システムなど最新鋭の計測・分析設備を導入。投手、打者の動作を可視化し、フォーム改善、ケガ予防、戦術判断に活用し、科学的な側面からチームを支える。

客席の改修も同時進行となる。バックネット裏はソファー席やボックス席など快適性と付加価値を高めた新デザインへ刷新。フィールドレベルのバックネット裏エリアにはライブキッチン、ラウンジ、臨場感あるプレーを間近に楽しめる「VIPルーム」の新設を計画。2029年のシーズン開始より、運用開始できる見通しだ。