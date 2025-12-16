³ÚÅ·ÆþÃÄ¤ÎÁ°ÅÄ¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî¡¡¸ÅÁã¡¦¹Åç¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ï¡ÖÅ¨¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤â¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼£³£Á¤«¤é¡¢ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî·½ÂÀÆâÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿Á°ÅÄ¡£¸ÅÁã¡¦¹Åç¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Å¨¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¡ÝÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤È·èÃÇ¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡£
¡¡¡Ö»þ´ü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¡Ä¡££±£±·î½é¤á¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¾¯¤·Á°¡£·è¤á¼ê¤Ï£Æ£Á¤ÎÁª¼ê¤ß¤ó¤ÊÀÐ°æ£Ç£Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÍ¤â¤½¤Î£±¿Í¤À¤È»×¤¦¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤ª¤¦¤È·è¤á¤¿¡×
¡¡¡Ý¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÏÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Á¤í¤ó°¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â£Ç£Í¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ·èÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ý³ÚÅ·¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯£´°Ì¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Åê¼êÌî¼ê¤È¤â¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ã¼ê¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡¢Í¥¾¡¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡ÝÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ý£²£°£°¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¾¯¤·±ó¤¤¡¢ÍèÇ¯Ã£À®¤Ç¤¤ë¤È¤«¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿ô»ú¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢£²£°£°¾¡¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¡£Æ±µéÀ¸¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¥»¡¢¥ÑÌä¤ï¤º»×¤¦¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¶µÜÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ð£Ì¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæÀîÁª¼ê¡£À¶µÜÁª¼ê¤ÏÈà¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÐÀï¤·¤è¤¦¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬³ð¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡££Ð£Ì³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤â¡¢ÃæÀî·¯¤·¤«º£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤½¤Î£²¿Í¤¬ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ý¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¹Åç¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Å¨¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤ë»î¹ç¤ÏÉ¬¤º¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤Ïµå¾ì¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝÌÜÉ¸¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³ºÇ¶á£´°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£Ã£Ó¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×