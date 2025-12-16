povoで月額制「サブスクトッピング」が提供開始

KDDIと沖縄セルラーは16日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、月額制「サブスクトッピング」の提供を開始した。月間データ容量が5GB（月額1380円）と30GB（月額2780円）がラインアップされる。

既存の「データ追加5GB（30日間）」（1380円/回）と「データ追加30GB（30日間）」（2780円/回）と同様の価格で、これらのトッピングが好評で、毎月継続的に購入するユーザーが多いことを受けて提供される。

「サブスクトッピング」では、毎月同じ日に1カ月間有効のトッピングが自動で購入される。たとえば、12月16日にサブスクトッピングを購入すると、次は1月16日に同じトッピングが自動で購入される。なお、初回の購入日が29日～31日の場合は、次回の自動購入は翌々月1日で、以降は毎月1日に自動購入される。

いわゆるサブスクリプション型のサービスのように利用でき、自動購入をやめたい場合は次回の自動購入日の前日までに解約できる。

なお、「サブスクデビューキャンペーン」として、初めてサブスクトッピングを購入したユーザーには「データ使い放題（24時間）」のプロモコードが進呈される（終了日未定）。