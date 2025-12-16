『ストレンジャー・シングス 5』VOL2直前予告＆新場面写真が解禁！〈裏側の世界〉の真実が明らかに？

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のVOL 1（第1〜4話）は独占配信中、そしてVOL2（第5〜7話）は12月26日（金）より、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）より世界独占配信する。

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した〈裏側の世界〉という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。

そしてシーズン5のVOL1はNetflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ）で2週連続1位を記録し、全5シーズンがTOP10入りを果たし特大ヒット中。そしてこの度、クリエイターを務めるロス・ダファーが「最も感情を揺さぶる」「何度観ても泣く」と語るVOL2の配信直前予告と場面写真が一挙解禁。

シーズン1以来ベールに包まれてきた“裏側の世界”の真実が明かされ、フィナーレが目前に迫り、予測不能の展開が巻き起こることを強く感じられる映像だ。

※一部、シーズン5 VOL1までのネタバレを含みます。

死の淵をさまよっていたマックスも待望の再登場

解禁された映像では、1980年代のダイアナ・ロスの名曲「Upside Down」が怪しげに鳴り響くとともに、これまでにないほどの危機が描かれる。VOL1では、とある恐ろしい計画を企むヴェクナの行方を探る仲間たちの姿が描かれ、終盤では遂にパワーアップしたヴェクナが襲来。皆の奮闘空しくヴェクナは圧倒的な力を誇示し再び姿を消してしまう…。

映像では、「失敗だ。そもそも勝ち目はなかった」とウィルが嘆き、それに追い打ちをかけるかのように、これまで仲間たちを惑わせ苦しめてきた“裏側の世界”の知られざる事実にも迫り、一同は驚愕。ダスティンは「これまで俺たちが裏側の世界に対して持ってた認識は全て間違いだ」と、さらなる新事実が明らかになることを示唆している。映像にも登場する、禍々しくうごめくエネルギー体のような“渦”は果たして何なのか。シーズン1から謎に包まれてきた“裏側の世界”の真相がついに明らかになる。シーズン4で死の淵をさまよっていたマックスも待望の再登場！ 役者は揃い、いよいよ決戦へ！

映像には、前シーズンでヴェクナの餌食となり、謎の世界に閉じ込められていたマックスの姿も。そんな彼女と出会うのがマイクの妹ホリーだ。ホリーもまたヴェクナの新たな獲物としてこの世界に誘われてしまった。マックスが「牢獄」と言うこの世界から2人は協力し合い、現実へ戻ることはできるのか。

そして、ヴェクナ討伐に向け、「まだこれからよ、何も終わってない」と再び立ち上がるホーキンスの仲間たち。イレブンは「彼を殺す」と息巻き、マイクの姉ナンシーは敵へ弾丸を浴びせ、頼もしく反撃開始。マイクは「この先何があるか分からない。でも生き抜くにはチームでいなきゃ」と力を込め、スティーブとダスティンは互いに「死ぬ時は一緒だ」「死ぬ時は一緒」とふたりの絆の強さも感じさせながら、戦いに挑んでいく。役者はそろい、仲間たちは団結、そして最終決戦の幕が上がる。

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Sadie Sink as Max Mayfield and Nell Fisher as Holly Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Natalia Dyer as Nancy Wheeler, Charlie Heaton as Jonathan Byers, Joe Keery as Steve Harrington, and Gaten Matarazzo as Dustin Henderson in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Linnea Berthelsen as Kali, Millie Bobby Brown as Eleven, and David Harbour as Jim Hopper in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

本シリーズの企画・脚本・監督を務めるショーランナーのダファー・ブラザーズのロス・ダファーは先日自身のinstagramで、VOL2の3エピソード「ショック・ジョック」「カマゾッツからの脱出」「橋」の完成を報告。そして、「「ショック・ジョック」はよりダークでより恐ろしい内容です。「カマゾッツからの脱出」はVOL2の3話の中で最もスケールが大きく、何度観ても演技に泣かされます。「橋」は、多くは語れませんが、最終話を除けばシーズンで最も感情を揺さぶる章になると思います」と自信をのぞかせている。

そしてSNSでは、シーズン5のVOL1を鑑賞したファンから、「相変わらず面白いし最高に熱い。爆泣きした」「ラストで“フゥーー!!”って声出して拍手するぐらい最高だった」といった熱い感想が続々寄せられている。

ファンの中には、「ストレンジャー・シングスが好きすぎて最終章が見られない。シーズン4まで見直し終わってしまった。シーズン5見る前からロス気味」といった声も。また、最終章を機にシーズン1から見始めた人も多いようで、「シーズン1初めて全部見た。最初から謎が謎を呼ぶ展開と、今後の伏線になるんだろうなっていうシーンが沢山あったから退屈しなかった。終盤はもう群像劇と言ったらコレ！って感じでサイコー」「シーズン1見終えた感想としては、もう…面白すぎる!!みんながハマる理由がわかった」といった声も続々と寄せられている。

これまで幾度となく別れや喪失を経験しながらも、互いを信じ、何度でも立ち上がってきたホーキンスの仲間たちの物語は、どのような結末を迎えるのか。世界中が待ち望むフィナーレまであとわずか。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』VOL1独占配信中、VOL2は、12月26日（金）、フィナーレは26年1月1日（木）より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

