お笑いコンビ「ラランド」のニシダ（31）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。交際相手にまつわるエピソードに、共演者が“ドン引き”する場面があった。

同番組でニシダの相方・サーヤは、“ニシダに直してほしいところ”として「彼女にSwitch2を買わせる」と指摘。ニシダは「別にいいだろ」とけん制したが、同局・小室瑛莉子アナウンサーは「なかなか手にも入らない中、買って来いってことですよね」とドン引きした。

さらにサーヤは「整理券とか並ばせて買わせてたよね」と暴露。ニシダは「抽選で自分も彼女も当たらなかったので、“朝5時とか4時とかに並ぶと、何台かだけ買えるみたいなのがあるらしいよ”って彼女に伝えまして」と釈明したが、軽い調子で「“あるらしいよ”“どうすんの？”なんて」と続けると、スタジオでは「えーっ！」と非難の声が。

ニシダは「そしたら5時ぐらいに並んでくれていたという、ハートウォーミングな話」とまとめようとしたが、「ハライチ」澤部佑は「恐怖よ、恐怖話」とあ然。火曜レギュラーの声優・花澤香菜も「嫌です。“一緒に行こう”だったら凄いワクワクできるけど、“並んで”って」とあきれたが、ニシダは「（並んでとは）言ってない言ってない」と否定。一斉に「言ってるようなもんでしょ」とツッコまれていた。