ÂçÀôÍÎ¡õ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¸ÀµÚ¡¡ºÇ½ª²óÄ¾Á°¼èºà²ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃÄ¾Á°°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
【動画】大泉洋×ディーン・フジオカ、『ちょっとだけエスパー』続編に言及
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£¤¤ç¤¦ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Íè½µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢È¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£12·î¤Ë»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¹Í»¡Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼¡¡¹Í½ÁÛ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬ÂçÀô¤Ë¡ÖÂ³ÊÔÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÂçÀô¤Ï¡Öº£¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Èµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Â³ÊÔ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤µ¤¹¤¬ÌîÌÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Ê¸ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡Úbit5¡Û¤¬¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óºÇ½ª²ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
