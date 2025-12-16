楽天に新加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日、本拠の楽天モバイルパークで行われた入団会見に出席。同学年の田中将大投手（37）が背負った背番号18を継承するにあたり、本人に承諾の電話をかけたことを明かした。

背番号18は田中が計11年間背負った番号。前田は背番号決定の経緯について「背番号に関してはイーグルスに入団が決まってから一番僕が悩んだことですね。18番を付けるか、つけるべきではないのか、球団の方とたくさん時間をかけて話し合いながら、やっぱりイーグルスの18といえば田中将大っていうイメージがファンの方にもあると思いますし、球団の方にも強くあると思うので、僕自身その背番号つけるべきではないのかなと考えてみたりもしました」と説明した。

背番号決定後に田中と連絡を取り合ったことも告白。「連絡しましたね。言っていいかわからないですけど、昨日18番って告げられたので、急遽電話して、18番つけることになったっていうところと、つけてもいいかなっていう相談をした。“そこはもうもちろんね、いいよ、いいよ”というか、それで話はしました」と2人のやりとりの一端を明かした。