£Î£È£Ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¡×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë...£È£ï£ð£å¡¡£ù£ï£õ¡¡£è£á£ö£å¡¡£á¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£Í£å£ò£ò£ù¡¡£Ã£è£ò£é£ó£ô£í£á£ó¡¡(¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤Ã¡×¡Ö°ÂÆà¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¸«¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¡Á¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¹â¤Ç¤¹¡ªÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥¿¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£