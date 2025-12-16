2児の母・坂下千里子、たくさんのおかず入った「娘弁当」が話題「栄養満点」「彩り綺麗」
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの坂下千里子が12月15日、自身のInstagramを更新。豪華な弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】49歳ママタレント「彩り綺麗」娘へのおかず数品詰まった弁当
坂下は「＃娘弁当」「本日のお弁当になります。たくさん食べてねー」とつづり、弁当のショットを公開。鶏の照り焼き、卵焼き、ブロッコリーなど色とりどりのおかずがたくさん入った弁当を披露した。
この投稿には「本当に毎回美味しそう」「栄養満点」「彩り綺麗」「豪華で娘さんが羨ましい」などといったコメントが上がっている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
