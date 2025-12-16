ASTRO・MJ、童謡『大きな古時計』をサンプリング！スペシャルシングル『CLOCK』リリース

ASTROのMJが、温もりあふれる魅力を届ける。

MJは12月16日午後6時、スペシャルシングル『CLOCK』をリリースする。

『CLOCK』は、童謡『大きな古時計』をサンプリングし、新たに再解釈したポップジャンルの楽曲で、アナログ感のあるメロディーと柔らかなMJの歌声が冬の夜に寄り添うムードを描き出す。

ASTROのメインボーカルであるMJは、グループ活動はもちろん、ソロやユニットでも多彩な音楽を披露し、確かな歌唱力と個性豊かな歌声でファンの心を掴んできた。今回の楽曲は『2026 MJ’s Special Kit［CLOCK］』とともに、ファンへの特別な贈り物として届けたいという気持ちで準備された作品であり、より一層特別な意味を持つ。

今年8月にはASTROのジンジンとユニット「ZOONIZINI」を結成し、1stミニアルバム『DICE』をリリース。活動の幅をさらに広げた。その後、韓国をはじめ、香港、フィリピン、メキシコ、日本などでユニットファンパーティーツアー「Roll The Dice」を成功裏に開催し、グローバルな人気を確固たるものにした。

また、MJはミュージカル「ゾロ：アクターミュージシャン」「冬の旅人」「ジャック・ザ・リッパー」などに出演し、ミュージカル俳優としての地位も着実に築いてきた。現在は、JTBCのバラエティ番組「シュート! 〜レジェンドたちの挑戦」に出演するなど、さまざまなジャンルで多才な活躍を見せている。

年末をMJならではの感性で彩るスペシャルシングル『CLOCK』は、12月16日午後6時より各種音楽配信サイトで公開される。

なお、MJは2026年1月30日〜2月1日にソウル・鍾路区の世宗文化会館で開催予定のミュージカル「The Mission:K」でアレン役にキャスティングされており、約1年2か月ぶりにミュージカル俳優として観客の前に立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）