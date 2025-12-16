「今日好き」榊原樹里、美脚のぞくディズニーコーデ披露「被り物のチョイス良い」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が12月14日、自身のInstagramを更新。ディズニーシーで撮影したショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイルレベチ」話題キャラ帽子被ったディズニーコーデ
榊原は「Disneyの写真まだ出てなかった」とつづり、ディズニーシーで撮影したショットを投稿。ディズニー映画『ズートピア』のキャラクターニック・ワイルドの帽子を被り、ミニスカートにジャケットを羽織ったスタイルで、美しい脚をのぞかせている。
この投稿にファンからは「可愛すぎて家宝」「本当にスタイルレベチ」「もっといろんなと写真見たい！」「圧倒的美」「ニックの帽子似合ってる」「被り物のチョイス良い」などといったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榊原樹里、ディズニーショットで美脚チラリ
◆榊原樹里の美脚ショットが話題
