ILLIT、『CDTV ライブ！ライブ！』でヒット曲『Almond Chocolate』を披露！最新曲も話題

12月15日、ILLIT（アイリット）が『CDTV ライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』に生出演し、ヒット曲『Almond Chocolate』を披露した。

【写真】ウォンヒ、ふわふわ真っ白コーデ「雪の妖精」

ILLITは、冬にぴったりのオールホワイトルックで登場。ピュアな白を基調に、メンバーの肖像をアートワークとして昇華させたトップスと、それぞれの個性が際立つスタイリングが目を引いた。

ホリデーアレンジが加えられ、きらめきを増したメロディが視聴者の耳を惹きつける。『Almond Chocolate』のパフォーマンスでは、随所に盛り込まれたユニークな演出を通して、ILLITならではの弾むような魅力が存分に伝わった。“アーモンドチョコレート”をモチーフにした多彩なポイント振り付けも楽曲の魅力を一層引き立て、視線を釘付けにした。

『Almond Chocolate』は、今年2月14日に配信リリースされたILLIT初の日本オリジナル曲。推しをアーモンドチョコレートになぞらえ、熱い想いや恋心を表現した歌詞がZ世代を中心に共感を呼んだ。

SEKAI NO OWARIのNakajinが楽曲提供を手がけたことでも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。TikTokでのバイラルヒットも追い風となり、2025年4月14日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で10位にランクインした。オリコンによると、これは今年配信開始された海外女性グループ楽曲の中で最高順位・最高再生数にあたる。

さらに、7月時点で累計再生数は5000万回を突破し、日本レコード協会のストリーミング認定で「ゴールド」を獲得。音源公開から約5カ月での達成となり、今年リリースされた海外アーティスト楽曲の中で最速の「ゴールド」認定獲得という快挙となった（ユニバーサルミュージック調べ）。

これらの成果が評価され、『第67回 日本レコード大賞』では「優秀作品賞」を受賞。同賞を受賞した10作品の中で、海外アーティストはILLITのみだった。

11月にリリースされた最新曲『NOT CUTE ANYMORE』も話題を集めている。各種ショートフォームプラットフォームでは、楽曲本来の魅力を引き出すボーカルチャレンジから、トレンディなミーム（meme）の挿入曲まで幅広く活用され、人気を拡大している。

特に、最近10代から20代の間で流行しているミームの背景音楽として注目を集めている。頭にかぶったフードを上からつかんで撮影し、被写体がキーホルダーのようにぶら下がっているかの錯覚を生む、通称「フードつかみショット」チャレンジに、『NOT CUTE ANYMORE』の「Sped Up」バージョンが使用され、冬らしいコンテンツに合うと好評だ。

こうした流行を背景に、『NOT CUTE ANYMORE』の「Sped Up」バージョンの使用数は急増。TikTok Musicの「バイラル50」チャートで12月12日付3位にランクインするなど、各種チャートで上昇傾向を見せている。

なお、ILLITは12月12日、2026年1月13日にJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』をリリースすることを発表した。『Sunday Morning』は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの楽曲で、1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマを担当する。

同日公開された本PVでは音源の一部が先行公開され、SNS上では「ILLITの楽曲はアニメとの相性が良い」「早くフルバージョンを聴きたい」といった反響が相次いだ。ILLITの新たな日本オリジナル曲リリースに、期待が高まっている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー