【MDLX カットマン】 2026年9月 発送予定 価格：8,800円

threezeroは、フル可動フィギュア「MDLX カットマン」を2026年9月に発売する。価格は8,800円。

本商品はゲームシリーズ「ロックマン」に登場するボスキャラの1体「カットマン」をMDLXシリーズで立体化したもの。

ハサミ部分を含めて全高約12.1cm、全身に約34ヶ所の可動ポイントを有したフル可動フィギュアとなっている。ボディは金属およびエンジニアリングプラスチックを用いたフレーム構造が採用されている。

差し替え式の顔パーツが2種類（通常顔と笑顔）と、2対の交換用アイパーツが付属し、組み合わせ方によって様々な表情づけが可能。また、頭部のローリングカッターは固定状態と取り外し可能な2種が付属し、差し替えによって発射後の状態も再現できる。さらに、ローリングカッターエフェクトパーツを使用することでゲーム内でのバトルシーンを再現可能。

差し替え式の手首パーツは3種（開き手1対、拳1対、投擲ポーズの手1対）によって様々なアクションポーズを表現することができる。足には磁石が内蔵され、金属の表面に貼り付いて立たせることもできる。

付属品

差し替え式の顔パーツ×2（通常顔×1、笑顔×1）、差し替え式の頭部ローリングカッター×2（固定状態のもの×1、取り外し可能なもの×1）、差し替え式の目パーツ×2（前向き目×1対、左向き目×1対）、ローリングカッターエフェクトパーツ×1、差し替え式の手首パーツ×3対（開き手×1対、拳×1対、投擲ポーズの手×1対）

(C)CAPCOM