【COMBAT ARMORS MAX29 1/72 Scale コンバットアーマーダグラム ハングライダー装着タイプ】 受注期間：12月16日～2026年1月28日 2026年6月 再販予定 価格：5,940円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX29 1/72 Scale コンバットアーマーダグラム ハングライダー装着タイプ」を2026年6月に再販する。価格は5,940円。

本製品は、アニメ「太陽の牙ダグラム」より、第72話に登場したハングライダー装備の「ダグラム」を、1/72スケールのプラモデルで商品化したもの。

通常の「ダグラム」と「ハングライダー装着タイプ」を組み替えることができるコンパチブルキットとなっており、ポリキャップによる関節可動モデルで、ハングライダーの翼はカット済みの真空成形パーツを採用している。

キャノピーのフレームは塗装済みで、同スケールのパイロットフィギュアのほかに、サマリン博士、ジャッキー・ザルツェフのフィギュアが付属し、各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用しているほか、ボックスアートはイラストレーターの天神英貴氏による迫力のイラストとなっている。

仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：1/72スケール サイズ：全高 約135mm

(C)SUNRISE

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。

※組み立てにはプラスチックモデル用ニッパーをご用意ください。