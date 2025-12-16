今日16日は全国的に極端な寒さはありませんが、各地で12月らしい寒さとなっています。土日は広い範囲で最高気温が15℃以上となり、厚手のコートが邪魔になるような気温に。ただ、その後は再び寒気が南下。年の瀬に向けて寒暖差が大きくなる見込み。体調管理に注意を。

今日16日(火) 各地で師走らしい寒さ

今日16日(火)は、太平洋側は広い範囲で晴れているほか、日本海側は太平洋側に比べると雲が多く、北陸から東北の日本海沿岸では雨の降っている所があります。また、北海道は日本海側を中心に局地的に雪が降っています。

午後1時30分までの最高気温は、仙台市で10.5℃、東京都心は12.4℃、大阪市は12.7℃など全国的に極端な寒さはないものの、師走らしい寒さとなっています。また、札幌市の1.5℃は未明に出たもので、午後1時30分の気温は0.8℃となっています。

19日(金)以降は西から気温上昇 土日は広く15℃以上

この先1週間、広い範囲で天気が崩れるタイミングは2回ありそうです。

まず、明日17日(水)にかけてです。明日17日(水)は気圧の谷が通過するため、九州から東海も一時的にザッと雨が降るでしょう。北陸や東北も雨や湿った雪で、北海道は雪の所がありそうです。

次に雨や雪が降るタイミングは、本州を前線が南下する21日(日)から22日(月)となるでしょう。



そして、気温は週末にかけて上昇し、その後は再び下降するでしょう。

19日(金)は西から暖気が流れ込み、20日(土)から21日(日)は各地で気温が上昇します。

最高気温は、19日(金)は那覇で25℃と夏日の予想で、九州から東海まで広く15℃以上となるでしょう。20日(土)は東京で17℃予想となっており、コートは邪魔なくらいです。仙台も16℃まで上がり、寒さは感じにくい見込みです。札幌も10℃近くまで上がる見込みで、北国の雪の多い所ではなだれや落雪に注意が必要です。



週明けは寒気が流れ込んで、各地で寒さが戻るでしょう。

最低・最高気温ともにアップダウン大きい

週末は最高気温だけでなく、最低気温も平年よりも大幅に高くなるでしょう。20日(土)は東海から西は10℃以上で、21日(日)の東京の最低気温は14℃の予想です。(10月中旬並み)



季節が逆戻りしたかのような気温となりますが、その2日後にあたる23日(火)は4℃の予想で、年の瀬らしい冷え込みが戻ってきます。日によって気温の変化がかなり大きくなりますので、服装や寝具などの選び方に注意してお過ごしください。