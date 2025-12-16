１６日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４８９．７２ポイント（１．９１％）安の２５１３９．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８８．５８ポイント（２．１１％）安の８７２９．１２ポイントと続落した。売買代金は１０７１億５３４０万香港ドルとなっている（１５日前場は１０８２億３８７０万香港ドル）。

リスク回避スタンスが強まる流れ。中国の景気不安や、米ハイテク株安が引き続き投資家心理を冷やしている。１５日までに公表された中国の月次経済統計では、１１月の小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、１〜１１月の固定資産投資や不動産投資は予想以上に減少率が拡大。また、１１月の金融統計では、人民元建て新規融資額などが市場予想を下回った。昨夜の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業の収益懸念がくすぶる中、ナスダック指数が０．６％安と３日続落している。米指標の発表も気がかり材料だ。米国では１６日（日本時間２２時３０分ごろ）、米政府機関の一部閉鎖で集計が遅れていた１１月の雇用統計が公表される予定。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策を決めるうえで重要な判断材料となるため、模様眺めのムードも漂った。指数は中盤から下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．８％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．６％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・レアメタル関連が安い。中国宏橋のほか、銅・コバルト鉱山の中国有色鉱業（１２５８／ＨＫ）が６．３％、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が５．１％、ニッケル大手の新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）と希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）がそろって３．９％ずつ下落した。

医薬セクターも急落。石薬のほか、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が７．５％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が４．０％安、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が３．２％安で引けた。

半導体セクターもさえない。中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．６％安、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が３．４％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．８％安で前場取引を終えた。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の銘柄も値を下げている。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．２２％安の３８２０．８５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。インフラ関連、素材、医薬、不動産、公益、金融なども売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）