·»¤ÏÀÖÀ¾¿Î¡ª²þÌ¾¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä38ºÐÇÐÍ¥àºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¡×¤ÈÃíÌÜ
¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÀ¾Îâ²¦(¤ì¤ª¡¢38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖThank you to my loved one.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÊú¤¨¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¿Î·¯¤ª·»¤µ¤ó¤È·»ÄïÇÛ¿®¤ª´ê¤¤¡×¡Ö¿Î·¯¤ÈÏ¢Íí¤È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀÖÀ¾Îâ²¦¤Ï¡ÖÀÖÀ¾ÎéÊÝ(¤ì¤ª)¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¡ÖÀÖÀ¾Îâ²¦(¤ì¤ª)¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â·»¤Ï¸µKAT-TUN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î(41)¡£¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î½é¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¤Î¡ÖºÊ¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡ÁÉü½²¤¬Æó¿Í¤òÊÌ¤Ä¤Þ¤Ç¡Á¡×¤Ë±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£