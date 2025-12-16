朝のちょっとした時間が便秘予防に…「第2の脳」と言われる腸の活動を活発にさせるためにできること

脳と腸は私たちが思う以上に互いに影響を及ぼし合っている。それは、心拍や呼吸、血圧、排便、排尿、発汗といった基本的な生命活動を維持する自律神経によってつながっているからだ。さらには他の臓器とも綿密に連携している「腸」は健康にどんな影響を及ぼしているのだろうか。



医学博士、消化器専門医として長年腸の研究に取り組む菊池志乃氏の著書『「考える腸」が脳を動かす』を一部を抜粋・再構成し、脳と腸を繋ぐネットワークのひとつである、腸管神経系の働きについて解説する。

「腸管神経系」は脳の指令がなくても自ら働く

まずは、「腸管神経系」のつくりと、その特有の働きに注目しましょう。



体を会社にたとえると、脳は本社、腸などほかの臓器は支社に相当します。腸は支社の中でも体積が大きくて役割も多いため、「腸管神経系(ENS：Enteric Nervous System)」と呼ばれる独自の情報システムを持ち、自律的に働いています。

この「腸の自律性」こそが、脳腸相関を理解するポイントとなるのです。



腸の自律性とは、「腸管神経系によって、腸は脳の指令がなくても、食べものの消化のための消化液の分泌や内容物を送り出すためのぜん動運動、ホルモンなどの分泌、血流の調整、免疫反応、体全体を守るバリア機能の管理を行う」ということです。こうした腸管神経系の働きが、「腸は第2の脳」といわれる理由です。

消化管と腸管神経系のつくり

腸管神経系とはどうなっているのか、そのつくりをのぞいてみましょう。



腸管神経系とは、主に食道から直腸(大腸の一部で肛門の直前にある)までつながる消化管の壁の内側に、網目状に張りめぐらされた神経ネットワークの総称です。

これは、「筋層間神経叢」と「粘膜下神経叢」と呼ぶ2つの神経叢からできています。漢字が込み入っていますが、よく読むと文字通り、「叢」は腸内細菌叢の叢と同じで、草が群がって生えているところを意味し、神経叢とは神経が網目状につながった構造を指しています。



それぞれの神経叢を理解するために、ここで消化管のつくりについて触れておきます。

図1と図2を見てください。消化管は筒状の臓器で、食道から直腸の壁はバウムクーヘンのように何層にも重なった構造をしています。その構造は臓器によって少しずつ違いますが、多くは筒の内側から外側に向かって、「粘膜」「粘膜下層」「筋層(内側の輪状筋、外側の縦走筋)」「しょう膜」の順に重なっています。



このもっとも外側のしょう膜は、おなかの内側を覆う膜と連続していて、その一部は「腸間膜」と呼ばれます。腸間膜があることで、腸はおなかの中である程度自由に動くことができます。

腸の働きにとって重要なぜん動運動は、筋層の輪状筋と縦走筋が交互に伸び縮みすることで生じています。



そして、腸管神経系のつくりですが、まず、2つの筋層の間に存在しているのが筋層間神経叢で、発見者の名前にちなんで「アウエルバッハ神経叢」とも呼ばれます。その働きは、「ぜん動運動をコントロールすること」であり、食道から肛門までの消化管全体に存在します。

もうひとつの粘膜下神経叢は、粘膜下層の組織に存在し、同様に「マイスナー(マイスネル)神経叢」とも呼ばれています。その働きは、「粘膜の血流や消化液の分泌、栄養の吸収をコントロールすること」で、主に小腸と大腸に存在します。前述のとおり、腸管神経系は主にこの2つの神経叢で成り立っています。



実はこの2つの神経叢の発見も1800年代後半です。脳腸相関を考えるうえで腸管神経系は、それほど昔から知られてきた知識といえるでしょう。



「腸は第2の脳」という言葉を提案したとされるコロンビア大学の神経生物学者のマイケル・D・ガーションは、著書『セカンド・ブレイン』で「腸にも脳がある」と述べています。たしかに、腸管神経系の働きやつくりから、腸の中にも一種の脳があるとイメージすると、脳腸相関のしくみが理解しやすい、とわたしは考えています。

脳と腸は自律神経でつながっている

それでは、腸管神経系は、脳とどのようにつながっているのでしょうか。もしかしたら、「脳と腸をつなぐ回線」とでもいうべきものがあるのでしょうか。



結論から述べると、先述の腸管神経系の2つの神経叢の「筋層間神経叢」と「粘膜下神経叢」は、それぞれ自律神経系の交感神経や副交感神経(迷走神経。後述)によって、脳やせき髄とつながっています。脳とせき髄は「中枢神経」と呼ばれ、すべての神経を統合してコントロールする中心的な役割を果たしています。

先ほど、脳を企業でいう本社、腸やほかの臓器を支社にたとえました。すると、「自律神経系は本社(脳)と支社(腸)をつなぐ外線」「腸管神経系は支社(腸)内で通じる内線」のイメージになります。



わたしはこれらの回線をまとめて、「脳腸回線」と呼んでいます。次に、外線のつくりと役割、そして、内線と外線がどのようにつながっているのかを掘り下げていきます。

そのイメージを図3にまとめました。自律神経系は、「本社である脳」と「各支社の臓器」にある固定電話をつなぐ外線のようなものです。もし、この回線に異常が起きると、各支社(臓器)は本社(脳)と連絡が取れなくなり、混乱をまねくことになります。



たとえば連絡が取れなくなった支社(腸)は、働きが滞って便秘や下痢、おなかの痛みや張りといった症状が現れる可能性があるのです。



ここで、自律神経について簡潔に触れておきます。自律神経は心臓や血管、肺のほか、胃腸や膀胱などの全身の臓器を、脳・せき髄とつないでいます。

自律神経の役割はよく知られているように、血液の循環、心拍、血圧、呼吸、食べものの消化、瞳孔の開き具合、排便、排尿、発汗など基本的な生命活動を維持することです。これらの活動の多くは自分の意思とは関係なく自動的にコントロールされているため、「自律神経」と呼ばれています。



自律神経には大きく分けて「交感神経」と「副交感神経」の2種類があります。これらは脳やせき髄からの指令で、「アクセル」と「ブレーキ」のように働き、脳と体のバランスを調整しています。車を運転するときにアクセルとブレーキを使い分けるように、体の各臓器でこの2つの神経が協調して働いているのです。

たとえば、緊張や興奮したときは交感神経が働いて、心臓の拍動が速くなります。しかしそのままでは体に負担がかかるので、リラックスすると副交感神経が働いて、心拍数を正常な状態に戻します。血圧や体温も、この2つの神経が同じように作用し、健康な状態を保つように調整しています。



体の機能の多くは、交感神経がメインで働いているときに活発になり、副交感神経がメインのときには抑制されます。

ただし、消化や排便、排尿はその逆で、副交感神経がメインで働いているときに活発になります。つまり、緊張や興奮で交感神経が活発なときは消化、排便、排尿の機能は鈍くなり、休息時やリラックス時に副交感神経が優位になると働くようになっているのです。



仕事や何らかの作業に集中しているときや、急いでいるとき、興奮しているときはあまりトイレに行きたくならないでしょう。「便秘を予防するために、朝はゆっくりトイレタイムを設けましょう」「食事中と食後はゆったり気分で」などといわれるのは、副交感神経を活発にして、消化、排便、排尿を促そう、ということなのです。

「脳腸回線」の軸は迷走神経

このように脳腸回線では、休息時やリラックス時に働いて、消化、排便、排尿を促す副交感神経の働きが重要です。そこで、副交感神経について踏み込んで考えましょう。



脳やせき髄から出る副交感神経系には、迷走神経、顔面神経、舌咽神経、動眼神経、骨盤内臓神経などがあります。

中でも迷走神経は、首、胸、おなかの多くの内臓や器官に、あたかも迷走するように広く複雑に分布しているのでその名称で呼ばれます。機能は、声帯、心臓、呼吸、胃、腸、肝臓、膵臓などの運動、消化液、ホルモンなどの分泌をコントロールすることです。



脳と腸をつなぐのは、主にこの迷走神経です。つまり、「脳腸回線の軸は迷走神経(副交感神経)」なのです。

迷走神経の分布からわかるように、本社である脳は複数の支社である臓器を管理しています。もし自分が本社の社長なら、「心臓や肺」と「胃や腸」の双方に指令を出さなければならない場合、どちらを優先するでしょうか。



もちろんどちらも重要な臓器ですが、数秒の遅れが命に関わる「心臓や肺」に比べれば、「胃や腸」への指示はあと回しにするのではないでしょうか。

脳から指示が届かなければ、腸の業務は滞ります。しかし先述のとおり、腸は体の中でも大きな支社であり、その業務は多岐にわたります。腸は脳からの指示を受け取る外線に加えて、現場で自律的に動くための独自の内線である「腸管神経系」を備えているのです。腸は、脳の指令にただ従うだけの存在ではないわけです。

では逆に考えて、腸は支社内線(腸管神経系)で業務ができているのに、なぜ本社との外線も持ち続ける必要があるのでしょうか。



実のところ、内線だけではほかの支社(臓器)と足並みをそろえて稼働することができないからです。生命維持だけならともかく、ヒトが複雑な環境で健康に生きるためには、腸管神経系だけでは完結できないことがしばしば起こります。

このため、腸は内線と外線の両方の電話回線を巧みに使い分けながら、ほかの臓器と綿密に連携しているのです。

