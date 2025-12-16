¡ÖÇ®¤¯Æ®¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¡×J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ËDFÊ¡¿¹·òÂÀ¤¬5Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢
¡¡J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï16Æü¡¢J3ÆÊÌÚSC¤«¤éDFÊ¡¿¹·òÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£J2»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡169¥»¥ó¥Á¡¢68¥¥í¤ÎÊ¡¿¹¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡£FCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¯²°ÂÎÂç4Ç¯»þ¤Î2016Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆËÌ¶å½£¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢19Ç¯¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É20Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£21Ç¯¤ËJ1ÂçÊ¬¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇºÆ¤ÓËÌ¶å½£¤Ø¡£22Ç¯¤«¤é¤ÏÆÊÌÚ¡Ê¸½ÆÊÌÚSC¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»¤Ç¤ÏJ1¤Ç9»î¹ç¡¢J2¤Ç127»î¹ç4ÆÀÅÀ¡¢J3¤Ç88»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡º£µ¨¤ÏJ2¾º³Ê¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤¤¤Ê¤¬¤é8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ËÌ¶å½£¡£Íèµ¨¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¡¿¹¤Î²ÃÆþ¤Ï¼éÈ÷¿Ø¶¯²½¤ÎÂç¤¤Ê°ì¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ê¡¿¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Ç®¤¯Æ®¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ê¡¿¹·òÂÀ¤Î²ÃÆþ¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
Ê¡¿¹·òÂÀ¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
Ç¯ÅÙ ¡¡¥Á¡¼¥à¡¡ ½Ð¾ì¡¡ÆÀÅÀ
2016¡¡ËÌ¶å½£¡¡J2¡¡ 2¡¡¡¡0
2017¡¡ËÌ¶å½£¡¡J3¡¡27¡¡¡¡0
2018¡¡ËÌ¶å½£¡¡J3¡¡ 8¡¡¡¡0
2019¡¡ËÌ¶å½£¡¡J3¡¡21¡¡¡¡0
2020¡¡ËÌ¶å½£¡¡J2¡¡36¡¡¡¡1
2021¡¡Âç¡¡Ê¬¡¡J1 ¡¡9¡¡¡¡0
2021¡¡ËÌ¶å½£¡¡J2¡¡18¡¡¡¡1
2022¡¡ÆÊÌÚSC J2¡¡31¡¡¡¡0
2023¡¡ÆÊÌÚSC J2¡¡37¡¡¡¡2
2024¡¡ÆÊÌÚSC J2 ¡¡3¡¡¡¡0
2025¡¡ÆÊÌÚSC J3¡¡32¡¡¡¡3