12月15日夜、浜松市浜名区の駐車場で、20代の男性が、4～5人のグループに殴られてけがをしたうえ、現金約5万円を奪われる事件がありました。警察は強盗傷害事件として、現場から逃走したグループの行方を追っています。

【写真を見る】20代の男性が4～5人のグループに殴られてけが 現金約5万円を奪われる事件の現場

警察によりますと、15日午後10時頃、浜松市浜名区引佐町の神社の駐車場で、20代の男性が4人から5人のグループに殴られるなどの暴行を加えられ、現金約5万円を奪われました。

警察によりますと、男性は「友人に会うために神社の駐車場に車を止めていたところ、突然やってきた車から降りてきた複数人に襲われ、棒状のもので殴られた」と話しているということです。

男性は口や手のひらに、擦り傷を負いました。

警察によりますと、男性を暴行したグループは、乗用車で逃走していて、いずれも20代とみられ、上下とも黒色の服装でした。

警察は被害の状況を詳しく調べるとともに、強盗傷害事件として逃げたグループの行方を追っています。