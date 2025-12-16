JOKERやキラ、バツ…トクリュウか　夕刻の訪問者は『宅配にあらず』玄関開けた夫婦がスプレーで襲われた事件で4人逮捕

夕方の訪問…宅配業者と勘違いして玄関を開けた夫婦がスプレーで襲われた事件で、新たに指示役の男など４人が逮捕されました。



「ＪＯＫＥＲ」や「キラ」など通称で連絡を取り合うグループ、警察は「トクリュウ」とみて調べています。



事件があったのは今年１０月の夕方。警察によると、インターホンが鳴り、荷物が届いたと思った妻が玄関の扉を開けたところ、いきなりスプレーのようなものをかけられ、続いて夫は首を絞められるなどしたといい、夫婦は全治１週間のけがをしました。



警察はこれまでに男女３人を逮捕。その後の捜査で、指示役らを特定したということです。



新たに強盗傷害や強盗傷害ほう助などの疑いで逮捕されたのは、大阪市羽曳野市の建設作業員・藤原恵吾容疑者（２０）と、１９歳の男３人です。



警察によりますと、藤原容疑者らは今年１０月、門真市の住宅に押し入り、住民に催涙スプレーのようなものを吹きかけるなどしてけがをさせ、金品を奪おうとした疑いや、犯行用具を買って渡した疑いが持たれています。



７人の容疑者は、秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合い、お互いを「バツ」や「ＪＯＫＥＲ」「キラ」「０００８」などの通称名で呼び合っていたということです。



警察は４人の認否を明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ”による犯行とみて捜査しています。