お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「覚醒したと思う芸人ランキング」に不満を爆発させた。

番組では「テレビの裏方の本音〜2025年 覚醒したと思う芸人ランキング〜」を発表することに。井口と久保田は、ダイアン津田篤宏が1位と予想した。しかし、実際は3位青木マッチョ、2位津田、1位ひょうろくという結果だった。

ひょうろくは、さらば青春の光のYouTubeで人気に火がつき、バラエティー番組や大河ドラマにも出演。2年連続の1位となったが、久保田は「意味が分かんねーわ。NHK出たら1位かよ！」、井口も「今年も1位なの？どういうことなんだよ！どういう意味？さらばのファンがやってるだけだろ！誰なんだよ、これに入れたやつら！本当にそう思ってんのか？こんなに僕らが汗かいてやってきたのに！水曜日のダウンタウンとさらばのYouTubeばっかり見てるだろ！バカ！それだけ見とけ一緒！」とブチギレた。

さらに、井口は「さらばのYouTubeの何がすげーんだよ！」と怒りの矛先をさらばに。久保田は「さらばに言うのは違う」とツッコんでいた。