俳優大泉洋（52）が16日、東京・港区のテレビ朝日で、主演するドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）最終回直前取材会に、ディーン・フジオカ（45）と出席した。

同作は、会社をクビになり人生のどん底にいたサラリーマンが「ちょっとだけ」超能力を持つことで、仲間たちと世界を救うために奔走するSFラブロマンス。大泉は触れた人間の心の声が聞こえる能力を持つ文太、フジオカは触れたものを“花咲かせる”桜介を演じている。

大泉は「反響が大きかった」と振り返った。特に「身内が盛り上がっていて、北海道の事務所のファンミーティングで考察や予想をぶつけてきた。こんな作品は少ない」と明かした。

その考察では「割と早い段階で当たっている方が多かった」という。「ロイヤルファミリーも好きで」とテレ朝作品取材会でTBS系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の名をあげ、「（松本）若菜と話していて、1話の段階で（宮崎あおい演じる）四季は（岡田将生演じる）兆の奥さんと話してた」と紹介した。

また、「四季の記憶は兆なので同じシーンを演じるけど、岡田の後に私が演じるのがイヤだった。イヤな設定だなって思った」と告白。「でも、岡田くんと仲はいので」と付け加えた。

ディーンは「“かわいい警察”に取り締まられた」という。共演者がかわいい演技をすると、大泉から何らかのツッコミが入ったようだ。今回、大泉演じる文太は、後半に向けシリアスで重厚さを増していく役。「かわいいもないし、おもしろいもなくて、出る意味ねぇ〜よ！」とテンションが上がると「テヘペロくらいやりたかった！」と大泉節でまくしたて、会場を笑わせた。

「1000万人を殺しても四季を助けようとするけど、1000万人を殺す未来でいいのか？ でも、四季も救わなければいけない。そのはざまで揺れる文太とビットファイブが、どういう決断をするのか、最終回で確認してください」と呼びかけた。