文化放送は、秋山翔吾選手（広島東洋カープ）がパーソナリティを務める特別番組『秋山翔吾の打って守ってしゃべります』を、2026年1月3日（土）午後2時30分より放送する。

当番組は、広島東洋カープの秋山翔吾選手がパーソナリティを務める特別番組で、今回で5回目の放送となる。今回は初回放送以来、およそ4年ぶりに“一人しゃべり”に挑戦。ゲストやアナウンサーを迎えることなく、秋山選手がしゃべり倒す30分をお送りする。

番組では、2025年シーズンの振り返りからスタート。2025年は故障もあり、NPBではキャリア最少の64試合出場、スタメンも29試合にとどまった。シーズンを過ごす中での意識の変化や、代打とスタメンの準備の違い、シーズンの中で変えたこと・変わったことについてトークする。さらに、外野の守備位置について、それぞれの難しさなどにも触れながら、素直な心境を語る。

また、200勝を達成した田中将大選手、日本球界復帰を果たした前田健太選手など、同学年である「88年会」メンバーへの想いを明かすほか、2026年シーズンに向けた抱負や、秋山選手が目標に掲げる「2000安打」への決意を語るなど、新年にふさわしい特別番組となる。

収録を終えた秋山翔吾選手は、以下のようにコメントしている。

今回は4年ぶりの1人しゃべりです。これまではゲストのマエケン（前田健太選手）や中川家・礼二さんに助けていただき、僕自身も「ミスがないように」と思いながら収録に臨んでいたのですが、今回は「リラックスして話してみよう」という気持ちで臨んでみました。少し余裕が出てきたのか、リスナーの皆さんと話している感覚で楽しんで収録できましたね。

2025年のシーズンはいい結果とは言えなかったのですが、自分の気持ちを整理する良い機会にもなりましたし、2026年の決意を新年から発信できて「やり返したるぞ！」という思いです！

＜秋山翔吾（あきやま しょうご）プロフィール＞

1988年4月16日生、神奈川県横須賀市出身。広島東洋カープ所属・外野手。埼玉西武ライオンズから2020年にメジャーリーグ（MLB）に挑戦後、2022年シーズン途中にアメリカから帰国し広島東洋カープに移籍。2015年に記録された216安打は、現在も日本プロ野球におけるシーズン最多記録を保持。首位打者1回、最多安打4回、ベストナイン4回、ゴールデングラブ賞7回。

【特別番組概要】

■番組名： 『秋山翔吾の打って守ってしゃべります』

■放送日時： 2026年1月3日（土） 午後2時30分～3時00分

■出演： 秋山翔吾（広島東洋カープ）