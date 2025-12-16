

文化放送は、2026年1月1日(木・祝)午後１時00分から、特別番組『龍角散プレゼンツ 志の輔ラジオ 落語DEデート 新春スペシャル』を放送する。

当番組は、落語家・立川志の輔がパーソナリティを務め、毎週日曜日の午前7時00分から同局で放送している『龍角散プレゼンツ 志の輔ラジオ 落語DEデート』の新春スペシャル版。

『志の輔ラジオ 落語DEデート』は、2007年4月に番組をスタート。毎週各界から多彩な女性ゲストを招き、落語を聴きながら楽しいトークを放送しており、19年目を迎える来年は、8月に番組1000回を突破する予定。

今回の新春スペシャルでゲストに迎える七代目 三遊亭円楽は、2025年に三遊亭王楽を改め、七代目 三遊亭円楽を襲名。襲名披露公演など積極的に活動し、2026年は芸歴25周年という記念の年となる。

志の輔と七代目円楽の“落語談義”、五代目圓楽、先代である六代目円楽とのエピソードトークをはじめ、志の輔－円楽の関係エピソードや、これからの落語界についても語り合う内容は必聴だ。

その他、番組では、五代目 三遊亭圓楽師匠の一席を志の輔がセレクトして紹介。また、文化放送ではこれに加えて、志の輔自身の一席をオンエアする。

立川志の輔と七代目 三遊亭円楽による新年のご挨拶、そしてお正月にふさわしい落語と落語談義を届ける。

番組ではご意見・ご感想を受付中。

メール： shinosuke@joqr.co.jp

おたより： 〒105-8002 文化放送 志の輔ラジオ 落語DEデート 係

【特別番組概要】

■番組名：『龍角散プレゼンツ 志の輔ラジオ 落語DEデート 新春スペシャル』

■放送日時：2026年1月1日（木・祝） 午後1時00分～2時25分

■ネット局：秋田放送、北日本放送、高知放送、熊本放送 ＊ネット局は60分、放送日時は局により異なる

■出演：立川志の輔 ゲスト：七代目 三遊亭円楽