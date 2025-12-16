子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。静岡・浜松市の聖隷クリストファー中学校、高校で収録された１２月２１日の第２４６３回は、戦場カメラマン・渡部陽一さんの「戦場カメラマンからのメッセージ」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。

同氏は２０歳の頃、バックパッカーとしてアフリカのジャングルに行きました。当時、その一帯ではルワンダ内戦と呼ばれる民族衝突が起きており、たくさんの子どもが助けを求めてきました。学生だったため、泣いている子どもたちを自分の手で助けることができませんでした。「自分にできることはなんだろう？」と考えた時に、子どもの頃から大好きだった「カメラ」が浮かんだ。「写真を使えば、この状況を多くの人に届けることができる、泣いている子どもが少なくなるきっかけになるかもしれない」。そう思い、気持ちの奥から膨らんできたのが「戦場カメラマンになる」という決意だったという。

こうして戦場カメラマンになったものの長い間メディアで写真を使ってもらえることはなかった。そんな不遇の時代を支えたのが写真の先生からの言葉だった。

３５歳になる少し前、生まれて初めて、週刊誌に写真が掲載されました。「先生が言っていたことは本当だったんだ！」と体がガクガク震え、呼吸がうまくできなくなったほどだという。その言葉とは。

やりたいことを突き抜けてやってきた戦場カメラマンから子供たちや視聴者にメッセージを送ります。

◆渡部 陽一（わたなべ・よういち）１９７２年静岡県生まれ。明治学院大学法学部卒業。学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続ける。戦争の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆を写真で伝えている。