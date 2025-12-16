シンガー・ソングライターで俳優の星野源が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で京都・宇治市のニンテンドーミュージアムから出場すると１６日、同局から発表された。「創造」を披露する。

昨年は本番５日前の１２月２６日に、「地獄でなぜ悪い」から「ばらばら」に曲目を変更。曲順発表のわずか２時間前という異例の対応をとっていた。

当初、歌唱予定だった「地獄でなぜ悪い」は２０１３年公開の同名映画の主題歌で、ＮＨＫ側から「苦しい時代を生きる方々を勇気づけてほしい」とオファーを受けたものだった。この映画を撮影した監督が女性に性行為を強要したと報道されており、交流サイト（ＳＮＳ）に批判的な意見が多数上がったためで、楽曲とは直接的な因果関係はなかったが、変更を余儀なくされた。

同局関係者によると、今年は信頼関係を再び構築するため、星野側と丁寧に話し合いを重ねてきた。１１月１４日の出場歌手発表会見の時点ではまとまりきらなかったが、細部にまで話し合いを行い、双方が納得のいく形になったという。

星野は事前収録になるため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はない。