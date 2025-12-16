peco「散らかり放題」な自宅リビング公開「リアルで好感持てる」「それでもお洒落」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントのpecoが12月14日、自身のInstagramを更新。部屋の片付けについて投稿し、話題になっている。
【写真】30歳ママタレ「リアルで好感持てる」おもちゃ散らばったリビング公開
pecoは「アリソンのおもちゃが散らかり放題」「こういうとき、息子にお願いすると、必ずお片付けしてくれる」とつづり、愛犬・アリソン用のぬいぐるみが数個床に散らばっているリビングで撮影した動画を公開。「とにかく、息子は確実にわたしよりお片付け上手」ともコメントし、片付けが苦手なpecoを息子が助けてくれると絶賛している。
この投稿には「うちも子どもの方が片付け上手い」「ぬいぐるみ落ちてるの可愛すぎ」「息子さん優しすぎ」「リアルで好感持てる」「それでもお洒落な散らかり方」などといった反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆peco「散らかり放題」な自宅リビング公開
◆pecoの投稿に反響
