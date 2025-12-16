星野リゾート、福岡初進出 全室“関門海峡ビュー”の新ホテル「BEB5門司港」2026年夏開業へ
【女子旅プレス＝2025/12/16】星野リゾートは、福岡県への初進出となる「BEB5門司港 by 星野リゾート」（福岡県北九州市）を、2026年7月24日に開業する。
「BEB5門司港」は、関門海峡の絶景とノスタルジックな街並みを目の前に望むロケーションに位置する全119室。
「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとするホテルブランド「BEB（ベブ）」として、軽井沢、土浦、沖縄瀬良垣に続く全国4施設目となる。
地上10階建ての建物の3階以上がホテル部分となり、客室はすべてが門司側からの関門海峡に面した“海峡ビュー”。また館内にカフェ、ショップ、レストラン、大浴場、最上階に位置する24時間営業のパブリックスペース「TAMARIBA」を完備。
特に「TAMARIBA」からは、日中の活気ある船の往来から、夕日の茜色、夜のライトアップされた関門橋やきらめく街の夜景まで、時間帯ごとに移ろう門司港エリアの美しさを味わうことができ、窓の外に広がる絶景がホテルのコンセプトである「トキメキ海峡ステイ」を体感させてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：福岡県北九州市門司区西海岸一丁目4-44
電話：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）
交通：JR門司港駅より徒歩4分
開業日：2026年7月24日
