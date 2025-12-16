「今日好き」相塲星音、白ニット×ショーパン冬コーデが話題「脚綺麗すぎ」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が12月14日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美人JK「脚綺麗すぎ」話題のショーパン姿
相塲は「この季節はクリスマスソング永遠と聞いちゃうな」とつづり、クリスマスらしいニットにショートパンツを合わせたコーディネートを披露。座った状態でショートパンツからブーツにスラリと伸びる脚が際立つ姿を投稿している。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「コーデ可愛い」「脚が綺麗すぎる」「冬のショートパンツスタイルも素敵」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村叶翔と、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
