¡¡¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤ò17Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï16Æü¸á¸å¡¢À®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äê¿ôºï¸º¤ÎµÄÏÀ¤ÏÍèÇ¯¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÍ×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¼Êý¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Ý¿·¤Ï¡¢15Æü¡¢Àè¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶âË¡°Æ¡×¤ÎºÎ·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤¬È¿È¯¤·¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¤Ä¤ë¤·¤ò¹ß¤í¤¹¤³¤È¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´¶¤¬º£¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ´ü±äÄ¹¤Ï¤Þ¤º¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ë
¡¡¤¢¤ë³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¡Ö±äÄ¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë