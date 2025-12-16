優勝した水戸から最多8名が選出! J2優秀選手賞の受賞者37名が決定
Jリーグは16日、2025シーズンの優秀選手賞(J2)の受賞者37名を発表した。優勝した水戸ホーリーホックからは、守備陣を中心に最多8名が選ばれている。
同賞はJ2の20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定した。最優秀選手賞(J2)とベストイレブン(J2)は、22日の「2025J2リーグアウォーズ」で発表。同イベントの模様は当日の19時からJリーグ公式YouTubeチャンネルとDAZNで配信される。
以下、優秀選手賞37名
▽GK
林彰洋(仙台)
西川幸之介(水戸)
笠原昂史(大宮)
ホセ・スアレス(千葉)
田中颯(徳島)
後藤雅明(長崎)
▽DF
西野奨太(札幌)
飯田貴敬(水戸)
板倉健太(水戸)
大崎航詩(水戸)
大森渚生(水戸)
鷹啄トラビス(水戸)
市原吏音(大宮)
ガブリエウ(大宮)
エウシーニョ(徳島)
山田奈央(徳島)
▽MF
近藤友喜(札幌)
高嶺朋樹(札幌)
郷家友太(仙台)
石渡ネルソン(いわき)
齋藤俊輔(水戸)
津久井匠海(大宮)
イサカ・ゼイン(千葉)
高橋壱晟(千葉)
椿直起(千葉)
倍井謙(磐田)
浅倉廉(藤枝)
横山夢樹(今治)
新井晴樹(鳥栖)
マテウス・ジェズス(長崎)
山口蛍(長崎)
▽FW
渡邉新太(水戸)
カプリーニ(大宮)
山本桜大(山口)
ルーカス・バルセロス(徳島)
マルクス・ヴィニシウス(今治)
神代慶人(熊本)
