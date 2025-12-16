　Jリーグは16日、2025シーズンの優秀選手賞(J2)の受賞者37名を発表した。優勝した水戸ホーリーホックからは、守備陣を中心に最多8名が選ばれている。

　同賞はJ2の20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定した。最優秀選手賞(J2)とベストイレブン(J2)は、22日の「2025J2リーグアウォーズ」で発表。同イベントの模様は当日の19時からJリーグ公式YouTubeチャンネルとDAZNで配信される。

以下、優秀選手賞37名

▽GK

林彰洋(仙台)

西川幸之介(水戸)

笠原昂史(大宮)

ホセ・スアレス(千葉)

田中颯(徳島)

後藤雅明(長崎)

▽DF

西野奨太(札幌)

飯田貴敬(水戸)

板倉健太(水戸)

大崎航詩(水戸)

大森渚生(水戸)

鷹啄トラビス(水戸)

市原吏音(大宮)

ガブリエウ(大宮)

エウシーニョ(徳島)

山田奈央(徳島)

▽MF

近藤友喜(札幌)

高嶺朋樹(札幌)

郷家友太(仙台)

石渡ネルソン(いわき)

齋藤俊輔(水戸)

津久井匠海(大宮)

イサカ・ゼイン(千葉)

高橋壱晟(千葉)

椿直起(千葉)

倍井謙(磐田)

浅倉廉(藤枝)

横山夢樹(今治)

新井晴樹(鳥栖)

マテウス・ジェズス(長崎)

山口蛍(長崎)

▽FW

渡邉新太(水戸)

カプリーニ(大宮)

山本桜大(山口)

ルーカス・バルセロス(徳島)

マルクス・ヴィニシウス(今治)

神代慶人(熊本)