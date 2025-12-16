「びっくり」「25ぐらいにみえる」「イケメンに囲まれてる」長友佑都の妻・平愛梨さんが41歳誕生日を報告
FC東京に所属する日本代表DF長友佑都の妻でタレントの平愛梨さんが13日、自身のインスタグラム(@harikiri_tairi)で41歳の誕生日を報告した。
平さんは「12月12日お祝いメッセージありがとうございました」とファンに感謝。「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」と振り返り、家族で誕生日を祝った写真を披露した。長友が平さんの肩を抱き、その前にはおそろいの青いセーターを着た4人の息子たちがいる。
コメント欄では「お誕生日おめでとうございます!」「ステキな旦那様と子どもたちに囲まれて、幸せな誕生日ですね」「41歳なんてびっくり」「見えない!25ぐらいにみえる」「美人ママ」「奇跡の40代ですね〜」「お子さん可愛すぎる」「皆イケメン」「大きくなったね」「イケメンに囲まれて幸せですね」「ブラボー家族」といった声が上がった。
長友と平さんは2017年1月に結婚。2018年2月に長男、2019年8月に次男、2021年4月に三男、2023年5月に四男が誕生した。
