『週刊TVガイド』の公式Xにて、お正月超特大号（12月15日発売）に登場するSnow Manのオフショットが公開され、注目を集めている。

「小道具とシルエットでどのグループか予想してみてね」というコメントとともに投稿されたのは、撮影スタジオのセットや小道具、そして9人のシルエットを切り取った映像。あわせて撮影裏話も紹介され、ファンを喜ばせている。

■シルエットと小道具だけで“Snow Man”と確信する声が続々

投稿では、上から吊り下げられた大小の丸い穴が空いた紙や照明機材が並ぶスタジオの様子に加え、虫眼鏡のモチーフや「Guess Who!?」という文字とともに、9人が横並びで立つシルエットカットが登場。

それぞれの立ち姿や距離感からSnow Manだとすぐに分かったという声も多く、「なぜだろう、わかるw」「めめが照くんにちょっかいかけてるよね」「右側の5人のくっつき加減がかわいい」といった反応が相次いだ。

■“いわふか”や“ゆり組”の仲良しエピソードも明らかに

同号では、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の衣装で撮影された巻末10ページにわたるスペシャルグラビアとクロストークを掲載。撮影現場の和やかな空気感が伝わる裏話も明かされている。

岩本照と深澤辰哉については、「ニコニコな岩本くんが1人で堂々と丸の中におさまると、『おい、俺は！』と深澤くんが嬉しそうにツッコミを入れていました。対談では、旅行トークや2人でのお出かけエピソードも教えてくれました」と紹介された。

また、渡辺翔太と宮舘涼太については、「こっそり丸から覗くような小動物感＆お2人ともお肌がツルツルでとっても可愛らしいお写真になりました。対談では『この対談恒例なんですね』という舘様に『俺たちは許可してないけどね』とツンな渡辺くん。そう言いつつ、最後はサービストークも披露してくれるデレな渡辺くんもいますので、誌面でご確認ください」と綴られている。

■撮影中ずっと手をつないでいた岩本照＆目黒蓮

さらに、9人での集合カットについての裏話も。

「『お正月号なのでおめでたい感じで！』とお願いすると『おめでと～！』『わーい！』などと声に出しながら皆さん素敵な笑顔に。また、この日は岩本くんが目黒くんをロックオン 集合カットで並んでいただくと目黒くんの肩をつかみ、『俺の』とばかりに目黒くんのほっぺを指さしメイキングカメラにアピール。目黒くんも満更ではない感じでニコニコ。撮影中はずっと手をつないでいました」とのことだ。

こうしたエピソードの数々に、ファンからは「小動物なゆり組楽しみ」「ニキめめエモすぎる」「エピソード読んでるだけでキュンキュンする」「情報量が多くて幸せ」「いわふかもなべだても全部最高」など、多くの反響が寄せられている。

