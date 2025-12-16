BTSのJIMIN（ジミン）が登場する、韓国のヘアケアブランド・LADOR（ラドール）のキャンペーン映像が公開され、その幻想的なビジュアルがファンの心を掴んでいる。

【動画】BTSジミン、月光に浮かび上がるシルエット／金髪×インナーレスの白スーツ姿が眩いジミン

■月が照らし出すBTSジミンの儚げな横顔と色気を帯びた眼差し

先日、同ブランドのグローバルアンバサダーに就任したJIMIN。“オスマンサス（キンモクセイ）の香りが世界を染める”というメッセージを掲げたビジュアルと映像では、インナーを省いた白スーツ姿を披露し、その圧倒的な美しさが話題となった。今回公開されたのは、JIMINとともに届ける初のキャンペーン「MOONLIGHT, SHADOW, OSMANTHUS」の映像だ。

「静けさが降りた夜空。月の光がそっと差し込むその瞬間『オスマンサスの香りが、世界をそっと染めていく。』」というキャプションの世界観をなぞるように、映像はほのかな月明かりに照らされた白スーツのJIMINが振り返るシーンから始まる。パフュームヘアオイルを手にしたJIMINは、月を背に浮かび上がる美しいシルエットから、強いフラッシュに照らされる色気を帯びた眼差し、そしてモノクロで映し出す神秘的な佇まいまで、さまざまな表情を披露していく。

ラストには、「OSMANTHUS」と静かに言葉を落とすJIMIN。そのどこか儚げな横顔が、映像の余韻を深めている。

SNSでは、「月の神様ジミン様…」「シルエットも最後の表情も、なんて美しいの」「最後のジミンの声も良すぎる…」「全部が好き。言葉に表せないくらい素敵」「イゲマジャのかわいい姿と、この大人ジミンさんのギャップ半端ない」「まるでジミンのPVみたい」といった絶賛の声が続出。さらに「購入しました」「昨日から早速使っています」など、すでに商品を手に取ったファンの反応も多く寄せられている。

■写真：BTSジミン、インナーレス×白スーツで上品な色気を漂わせる