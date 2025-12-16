伊野尾慧や八乙女光のハイトーンヘア×色素薄い系カラコンにも注目！Hey! Say! JUMP福岡公演終わりのビジュ盛れ舞台裏ムービー公開
Hey! Say! JUMP公式Instagramで、現在開催中の「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演後に撮影されたメッセージ動画が公開された。
【動画】Hey! Say! JUMP福岡公演終わりのビジュ盛れ舞台裏ムービー①②
■TikTokには一人ひとりのドアップ挨拶ムービーも
「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演は、12月13・14日にみずほPayPayドーム福岡で開催された。
動画では薮宏太の「せーの」から「福岡！ありがとうございました」と全員で声を揃えて挨拶。八乙女光は高木雄也（「高」ははしごだかが正式表記）の肩に手をかける。そして有岡大貴の「続いては？」に続いて「愛知！」と12月20・21日に開催される愛知・バンテリンドーム ナゴヤに向けて意気込む様子が収められている。知念侑李の「あ～いち」というひと言も。
「みんなビジュ良き」「山ちゃんの黒髪最高」「伊野尾くん天使の金髪」「余韻がやばいです」「愛知で待ってます」などといった声が続々と到着。
さらにグループ公式TikTokでも福岡公演後のステージ袖で、一人ひとりがカメラに挨拶する動画を公開。高木は去り際に「もつ鍋っ！」とひと言、八乙女はハイトーンヘアに青いカラコンが輝くドアップ、金髪の伊野尾も色素薄い系カラコン姿でカメラにハイタッチするなど、それぞれの個性が見える挨拶に、「いのひかカラコン×金髪で双子みたい」「みんな自発光すぎる」「ライブ後なのにビジュ爆発すごい」などといった声が届いている。