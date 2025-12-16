フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。「人生初のサンタコスプレ」姿を披露しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 人生初 サンタコスプレを披露 「幸せなクリスマスになりますように」





投稿には「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」というコメントと共に、赤いサンタ衣装に身を包んだ中川さんの写真が複数枚掲載されています。







室内など、様々なロケーションで撮影された写真では、中川さんがサンタ帽のポンポンに触れたりポーズをとったりする姿が収められています。







中川さんは、「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように...」「Hope you have a very Merry Christmas」とメッセージを添え、クリスマスシーズンの訪れを感じさせる内容となっています。







また、中川さんは「ロケ終わりに撮影してくれたマネージャーさんに感謝」と記し、忙しいスケジュールの合間に撮影されたことも明かしています。







投稿にはハッシュタグとして「#christmas」「#サンタコス」が付けられており、クリスマスまで約10日というタイミングで、中川さんの華やかなサンタ姿が季節の訪れを改めて感じさせる投稿となりました。







この投稿に、「すごく似合ってます、とっても可愛いです」「サンタコス見れて、幸せ〜です！」「うれしいクリスマスプレゼントです」「かわいい〜！クリスマスには是非家にきてください」などの声が寄せられています。



【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



【担当：芸能情報ステーション】