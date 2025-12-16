俳優の赤楚衛二（31）と元IZ＊ONE（アイズワン）のカン・へウォン（26）が16日、都内で行われたテレビ東京ドラマプレミア「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（月曜後11・06、来年1月12日放送スタート）プレミアイベントに登壇した。

本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュアラブストーリー。Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングで開始予定。日本のみならず世界に向けた恋愛ドラマとなっている。

赤楚は、大学駅伝のエースとして将来を期待されていた過去を持つ小料理店のアルバイト店員・長谷大河役を演じる。出演が決まった時は「凄いうれしかったです」と振り返り、本編についても「丁寧な心理描写で表現されていて。日本人と韓国人の恋愛だけど、普遍的な愛の形が表現できたら」と意気込んだ。挫折した過去を引きずっていた中でへウォン演じるリンと出会い、大きく成長していく…という役どころ。「とにかくリンちゃんとのコミュニケーションを大事に意識しました」と語った。

へウォンは、アニメーションを学ぶため韓国から日本に留学した大学院生役。日本のドラマには初挑戦で「大河とリンのロマンスだけではなくて、成長の姿もありますのでその点に気をつけながら演じました。皆さんにも楽しんで見守っていただけたらうれしいです」と笑みを浮かべた。

撮影中は日本語でコミュニケーションを取っているという2人。赤楚は「結構本当に喋られるので、すごい」と日本語が達者なへウォンに感銘を受けたという。韓国語を覚えてへウォンに披露したこともあるといい、どんな単語か問われると「よく使っていたのはキヨウォー」と満足げ。日本語で「可愛い」という意味だが、何にでも「可愛い」を連発していたようで「例えば豚さんの乗り物があったらキヨウォーて言ってました。とりあえずキヨウォーて言っとけば盛り上がるかなあ、っていうようなところはありましたね」と照れた表情を見せていた。