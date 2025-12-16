米大リーグでプレーし、楽天への入団が決まった前田健太投手（３７）が１６日、仙台市の楽天モバイルパーク宮城で記者会見に臨み、「とにかく良いピッチングを見せて、球場に見に行きたいと思ってもらえるようなピッチャーになりたい」と意気込みを語った。

２年契約で、背番号は１８に決まった。

１１年ぶりの日本球界復帰となる前田は「久しぶりの日本でのプレーができるのはすごく楽しみ。ワクワクしている気持ちが１番」と心境を語った。

広島時代からつけてきた背番号１８については、球団側から提示を受けたといい、「うれしかった」と率直に喜びを語った。一方、１８は楽天時代に田中将大投手（３７）が背負った番号でもあり、「ファンの方には田中将大のイメージがあると思う。つけるべきではないと考えたりもした」と胸の内を明かした。

プロとして１８年のキャリアで日米通算１６５勝を積み上げてきた。今後の目標として、「２００勝」を掲げ、「この年齢になってなかなか数字の目標を持つのは難しいが、モチベーションになるような数字があるので、そこを目指してがんばりたい」と力を込めた。