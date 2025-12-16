東京・上野動物園では、双子のジャイアントパンダが中国へ返還されることが決まったことを受け、16日朝から多くの人が観覧に訪れています。

【映像】長蛇の列ができている上野動物園

上野動物園のパンダ舎の前は、双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」が来月末に中国に返還されることが決まったという報道を受け、長蛇の列ができています。

来園者の中には、パンダの帽子を被っている人やパンダ柄の服を着ている人などがいます。みなさん、パンダ舎の中に入ってからはツーショット写真を撮ったり動画を撮ったりと、限られた時間を使い、2頭の姿を目に焼き付けていました。

「Q 今日は何を見に来た? パンダ」「さみしいですよね、やっぱり（パンダが）また来てくれることを信じて、今日は見納めをしようと思ってきた」「（子どもの）記憶に残ってくれたらいいなと思って、ちょっとでも見れたらいい」（来園者）

東京都は、16日から2頭の観覧場所を区切っています。さらに、観覧できる時間は1人「1分程度」までとした上、23日以降はインターネットでの事前予約制にすると発表しました。

さらに、混雑が予想される来月14日以降は、ネットで申し込みした人の中から抽選し、当選者だけが観覧できるようにするということです。

2頭が来園者の前に現れるのは来月25日までで、その後、下旬に中国へと帰る予定です。（ANNニュース）