¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡Ë¤Ç°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬ÆÈ¼«ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¢ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¿Á°¸þ¤¶µ¼¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤¢¤ëÅ·¿´¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤Æ¤â¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ß¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Éé¤±¤Æ¸«¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¾¡ÇÔ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤¬¡Ö¾¡ÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æá¿ÜÀî¤Ë²¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢ÀµÄ¾¡£»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉé¤±¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡£Î©ÇÉ¤À¤Ê¤È¡£¤µ¤¹¤¬Å·¿´¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤¬¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ¼è¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤¹¤é¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞÂ´¶È¡££²£°£²£³Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ØÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£¸Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤â°æ¾åÂó¿¿¤Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¸ø¼°Àï¹õÀ±¡£ºÙÀî»á¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¡Ê¸µÀ¤³¦£¶³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡Ë¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤È¡Ê¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ïµã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÎÈà½÷¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸ø¼°Àï¤ÇÆ±¤¸³¬µé¤Î¤ä¤Ä¤ËÉé¤±¤¿»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ÍÊý¤ËÎé¤ò¤·¤Æ¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¡ÊÅ·¿´¤Ï¡Ë¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡¢¥ª¥ì¤Ï¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÀï¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£