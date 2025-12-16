加藤和樹が、2025年最後となる単独ライブ＜KAZUKI KATO TREASURE BOX 2025 -MAN TO MAN2-＞を、12月14日（日）、15日（月）の二日間にわたって東京・COTTON CLUBにて開催した。

昨年に引き続きピアニスト・吹野クワガタと、“MAN TO MAN”というそのタイトル通りデュオ編成で臨んだ今回のステージ。場内を満たす上質な空気の中、加藤の真骨頂であるミュージカルナンバーが静かに、そして熱く紡ぎ出される。

吹野クワガタの奏でるピアノの旋律とともに加藤がステージに姿を現し2025年に自身が出演したミュージカル作品などキャリアに刻まれた作品たちが次々と蘇る。その他にもJ-POPやディズニーなど多彩なナンバーが並び、彼の持つ表現力の広さと深さを改めて証明した。

そして、この夜、ひときわ強いメッセージを放ったのが、世界人権デーの12月10日に公開されたばかりの楽曲『アウトキャスト』だ。東京大学の学生が立ち上げたボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）の7周年記念ソングとして発表されたこの曲は「違い」をテーマにしたメッセージ性の強い楽曲。発表直後のこの楽曲に込められた熱い想いは会場に集まったすべての人の心に深く響き渡った事だろう。

そして、ライブの最後には、自身が作詞作曲を手掛けた楽曲「for us」を歌唱し、感動的なフィナーレを迎えた。全16曲を披露し、まさに2025年を締めくくるに相応しい、ファンにとって特別な“宝箱”のような濃密で特別な一夜となった。

そして2026年にデビュー20周年を迎える加藤和樹の47都道府県ライブ以降に開催される＜Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026＞の日程も公開され、アニバーサリーイヤーへ向けた期待が高まる。

【ライブ情報】

■＜Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026＞

9月21日（祝月）【北海道】札幌 PENNY LANE 24

9月23日（祝・水）【宮城】仙台 Rensa

9月26日（土）【広島】広島 CLUB QUATTRO

9月27日（日）【香川】高松 festhalle

10月1日（木）【愛知】名古屋 DIAMOND HALL

10月3日（土）【福岡】福岡 DRUM LOGOS

10月5日（月）【東京】渋谷 O-EAST

10月8日（木）【神奈川】川崎 CLUB CITTA

10月9日（金）【大阪】大阪 GORILLA HALL

10月11日（日）【新潟】新潟 LOTS ■＜Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026-Smash!!-＞

10月16日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

※詳細後日 ■＜THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~＞

4月29日（水・祝） 恵比寿ガーデンホール

※ファンクラブ会員ご本人以外は入場はできません。 ■＜Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 〜Thank you for coming! 4〜＞

6月06日(土)【千葉】柏 PALOOZA

6月07日(日)【茨城】水戸 club SONIC mito

6月10日(水)【埼玉】さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3

6月12日(金)【大阪】梅田 Banana Hall

6月13日(土)【兵庫】神戸 Harbor Studio

6月14日(日)【京都】京都 MUSE

6月18日(木)【青森】青森 Quarter

6月20日(土)【北海道】札幌 SPiCE

6月21日(日)【東京】大手町三井ホール

6月23日(火)【秋田】秋田 club SWINDLE

6月24日(水)【岩手】盛岡 CLUB CHANGE WAVE

6月26日(金)【山形】山形 ミュージック昭和セッション

6月27日(土)【宮城】仙台 誰も知らない劇場

6月28日(日)【福島】郡山 HIPSHOT JAPAN

7月01日(水)【徳島】徳島 club GRINDHOUSE

7月02日(木)【高知】高知 X-pt.

7月04日(土)【愛媛】松山 キティホール

7月05日(日)【香川】高松 DIME

7月08日(水)【長野】長野 CLUB JUNK BOX

7月10日(金)【富山】富山 MAIRO

7月11日(土)【石川】金沢 GOLD CREEK

7月12日(日)【福井】福井 CHOP

7月15日(水)【島根】松江 AZTiC canova

7月16日(木)【鳥取】米子 AZTiC laughs

7月18日(土)【岡山】岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

7月19日(日)【広島】広島 Live space Reed

7月20日(月)【山口】周南 LIVE rise SHUNAN

7月29日(水)【山梨】甲府 CONVICTION

7月31日(金)【新潟】新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

8月01日(土)【群馬】高崎 Club JAMMER

8月02日(日)【栃木】宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2

8月05日(水)【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH

8月08日(土)【滋賀】滋賀 U-STONE

8月09日(日)【和歌山】和歌山 GATE

8月11日(火)【奈良】奈良 EVANS CASTLE HALL

8月12日(水)【三重】四日市 CLUB ROOTS

8月14日(金)【岐阜】岐阜 CLUB ROOTS

8月15日(土)【愛知】名古屋 JAMMIN’

8月16日(日)【静岡】浜松 窓枠

8月19日(水)【熊本】熊本 B.9 V2

8月20日(木)【鹿児島】鹿児島 SR HALL

8月22日(土)【宮崎】宮崎 LAZARUS

8月23日(日)【大分】大分 DRUM Be-0

8月25日(火)【佐賀】佐賀 GEILS

8月26日(水)【長崎】長崎 DRUM Be-7

8月28日(金)【福岡】福岡 DRUM Be-1

8月29日(土)【沖縄】沖縄 Output ■＜Kazuki Kato Orchestra Concert 2026＞

2026年7月26日(日)東京オペラシティコンサートホール

【ミュージカル・舞台スケジュール】

■ミュージカル「サムシング・ロッテン！」

出演：中川晃教、加藤和樹、石川禅、大東立樹(CLASS SEVEN) 、矢吹奈子、瀬奈じゅん、他 東京公演

期間：2025年12月19日(金）〜2026年1月2日（金）

会場：東京国際フォーラム ホールC

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00） 大阪公演

期間：2026年1月8日（木）〜12日（月・祝）

会場：大阪 オリックス劇場

お問い合わせ：ミュージカル「サムシング・ロッテン」大阪公演事務局 0570-666-255 オペレータ受付時間（平日12:00〜17:00）

公式HP：https://www.s-rotten2526.jp/ ■ミュージカル「最後の事件」

東京公演 2026年2月7日(土)〜3月8日(日) 会場：銀座 博品館劇場

大阪公演 2026年3月13日(金)〜3月16日(月) 会場：サンケイホールブリーゼ

出演：加藤和樹、矢崎 広、郄橋 颯、渡辺大輔、太田基裕、糸川耀士郎

演奏：treetop (栗山梢、豊住舞、久保奈津実)

公式HP：https://finalproblem.jp/ ■舞台「BACKBEAT」

出演：戸塚祥太(A.B.C-Z) 加藤和樹、辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)、 JUON(THE& ex FUZZY CONTROL) 上口耕平、愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、尾藤イサオ 期間：2026年4月、5月

プレビュー公演 水戸市民会館 グロービスホール

愛知公演 穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール

大阪公演 ＳｋｙシアターＭＢＳ

東京公演 EX THEATER ROPPONGI

兵庫公演 兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール